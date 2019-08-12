Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США и Европы

/ Фото: Pixabay

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 (воскресенья) по времени Восточного побережья США ", — говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США и Европы (Бельгия, Великобритания, Франция и др.). Россияне также сообщали о сбоях.

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У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).

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Напомним, ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

Как известно, Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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