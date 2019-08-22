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Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

22 августа, 01:36

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Бразилии и Германии

/ Фото: pexels.com

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11:53 по времени Восточного побережья США", — говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети Instagram жалуются пользователи в США, Бразилии и Германии. С неполадками также столкнулись в Великобритании, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии, Швеции и России. 

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Большая часть пользователей Instagram не могут обновить ленту новостей (около 61%), 24% не могут зайти в приложение социальной сети, и еще 13% испытывают трудности при просмотре сториз.

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Напомним, что ранее в Instagram начали бороться с недостоверной информацией. А недавно по всей Восточной Европе прекратили работу Facebook и Instagram.

Добавим, что Facebook изменится до неузнаваемости – Марк Цукерберг представил новый дизайн. А недавно глава Facebook придумал новый способ объединить миллиарды людей.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядел Интернет в 90-х:

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Instagram сбой пользователи

Источник: ТАСС

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