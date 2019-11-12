Пользователи сообщили о проблемах с Facebook

Наиболее частые жалобы поступают от пользователей из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля

/ Фото: Pexels

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру зафиксировали сбои в работе соцсети.

Это следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Наиболее частые жалобы поступают от пользователей из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании, России и других стран.

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По данным Downdetector, 73% пользователей соцсети жалуются на сбои в работе новостной ленты, 14% – на полное отключение социальной сети от работы, 11% – испытывают проблемы со входом в личные аккаунты в соцсети Facebook.

Напомним, что компанию Facebook ранее не раз критиковали за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно обещал, что в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

Напомним, в прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

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