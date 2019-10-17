Пользователи сообщили о сбое в YouTube

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (54%)

/ Фото: Pixabay

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (54%), у 44% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру.

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Напомним, что ранее в Instagram начали бороться с недостоверной информацией. Пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация". Эта функция уже доступна пользователям в США.

Также мы сообщали, что Facebook изменится до неузнаваемости – Марк Цукерберг представил новый дизайн. А недавно глава Facebook придумал новый способ объединить миллиарды людей.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядел Интернет в 90-х:

Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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