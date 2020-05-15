Пользователи во всем мире жалуются на сбой в YouTube

В ночь на 15 мая 2020 года пользователи онлайн-видеохостинга во всем мире YouTube, который снизил качество видеороликов в Европе, сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно на сбои жалуются пользователи США, Великобритании, Германии и Японии.

Заметим, что большая часть (61%) жалоб касаются проблем с просмотром видео, еще 37% пользователей сообщают о неполадках в работе сайта, а 1% не могут войти в свою учетную запись.

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Ранее очередной сбой произошел в сервисе микроблог Twitter: пользователи жаловалась на проблемы. Наиболее активно о неполадках сообщали в США и Японии.

Добавим, что гендиректор американской компании Twitter Джек Дорси выделил 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. Указанная сумма составляет приблизительно 28% его состояния.

Ранее американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потребовала от всех своих сотрудников по всему миру работать из дома ввиду риска заражения новым коронавирусом.

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