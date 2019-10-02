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Пользователи жалуются на сбой в Twitter

2 октября, 04:57

С проблемами столкнулись в Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах

/ Фото: pexels.com

Сбой в работе социальной сети Twitter произошел в ночь на среду в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Японии и США. Кроме того, с проблемами столкнулись в Великобритании, Германии, Франции, России.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.

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Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

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Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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США Япония Twitter проблема сбой пользователи

Источник: ТАСС

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