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Помощь правосудию: США пообещали 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы

6 августа, 00:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Программа «Вознаграждение за помощь правосудию» реализуется в США с 1984 года

В США власти предлагают выплатить вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о тех, кто вмешаться в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, – пишет ТАСС.

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редлагаем вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определенной преступной деятельности в киберпространстве", — сказал он.

Программа "Вознаграждение за помощь правосудию" реализуется в США с 1984 года в целях борьбы с терроризмом. В частности, в рамках нее власти США предлагают вознаграждение за информацию, ведущую к поимке террористов или помогающую в предотвращении терактов.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выпустил заявление, в котором заявил об обеспокоенности деятельностью, приписываемой России, Китаю и Ирану. РФ спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс.

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Напомним, что специальный комитет по разведке Сената Конгресса США может через нескольких недель опубликовать последнюю часть своего доклада, подготовленного по итогам расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов в 2016 году.

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Россия выборы США вмешательство награда

Источник: ТАСС

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