Дело о вмешательстве РФ: помощник Манафорта признал себя виновным в заговоре и лжи

Вчера, 23:43

Гейтс сделал заявление в федеральном суде в Вашингтоне

фото AFP
фото AFP

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Гейтс сделал заявление в федеральном суде в Вашингтоне. Манафорт сказал, что он невиновен.

"Заявление Гейтса является убедительным свидетельством того, что он планирует сотрудничать со спецпрокурором Мюллером", – пишет агентство.

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Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Накануне Мюллер выдвинул новые обвинения против них.

Гейтс и Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Манафорт останется под домашним арестом в период расследования дела относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США.
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