Помпео: Госдеп передал для ратификации в Конгресс протокол о приеме Северной Македонии в НАТО

Северная Македония может стать 30 страной НАТО

Фото: AFP

Помпео: Госдеп передал для ратификации в Конгресс протокол о приеме Северной Македонии в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg 2019-04-04T04:13:20+03:00 США Северная Македония может стать 30 страной НАТО

Госдепартамент США передал в Сенат Конгресса всю необходимую документацию для ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"В этом году мы готовимся приветствовать 30-ю страну — участницу НАТО – Северную Македонию. Я рад сообщить, что на прошлой неделе мы передали документы о вступлении в альянс Северной Македонии в наш Сенат для ратификации соответствующего протокола", — отметил шеф американской дипломатии.

Впервые на проходящем в Вашингтоне двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО присутствуют должностные лица Северной Македонии — в качестве наблюдателей. Республика Северная Македония находится в процессе вступления в НАТО.

В июне прошлого года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен был разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля нынешнего года Преспанское соглашение вступило в силу.

Ряд стран, включая Грецию, уже ратифицировал протокол вступления Северной Македонии в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "двери НАТО остаются открытыми. В этом году Республика Северная Македония подписала протокол о вступлении. И при вашей поддержке Северная Македония скоро станет 30-м членом нашего союза", – сказал он, обращаясь к американским конгрессменам.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО, благодаря деятельности которого более 70 лет удавалось сохранять мир в Европе, увеличивает пространство безопасности и стабильности, обогащает саму организацию новым опытом, новыми возможностями и новыми голосами.

Напомним, что, по словам Столтенберга, НАТО признает стремление Украины присоединиться к блоку.

Кроме того, в феврале он обещал помочь Украине преодолеть преграды на пути вступления в Альянс, включая борьбу с коррупцией.

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