Помпео готов отправится в Северную Корею

Госсекретарь США Майкл Помпео готов отправиться с новым визитом в Пхеньян на переговоры с руководством КНДР о ее денуклеаризации. Об этом сообщил в понедельник в эфире телекомпании "Фокс" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На вопрос о том, возможно ли проведение вскоре второго американо-северокорейского саммита, он ответил: "Ничего не намечено. Мы обменялись письмами между президентом (США Дональдо, – Ред.) Трампом и (лидером КНДР, – Ред.) Ким Чен Ыном".

Ранее министру иностранных дел КНДР Ли Ен Хо передали письмо президента США Дональда Трампа, адресованное лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Данное письмо Трампа стало ответом на письмо Ким Чен Ына от 1 августа, полученное президентом США. В Белом доме ранее отмечали, что между президентом США и лидером КНДР происходит "обмен корреспонденцией", что является развитием их встречи в Сингапуре. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, целью переписки является продвижение обязательств обеих стран "в рамках совместного американо-северокорейского заявления".

Как известно, в середине июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".