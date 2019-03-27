Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудят денуклеаризацию КНДР

Стороны в ходе встречи обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Майк Помпео. Фото: AFP

Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудят денуклеаризацию КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/819/114/5c48191148ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/819/114/5c48191148ff3.jpg 2019-03-27T05:13:49+02:00 США Стороны в ходе встречи обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Глава МИД Республики Корея Кан Ген Хва и руководитель Госдепартамента США Майкл Помпео обсудят ядерную проблему КНДР в Вашингтоне 29 марта. Об этом сообщает в среду телеканал SKB со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Республики Корея.

Также стороны обсуждают такую возможность в рамках участия в министерской конференции ООН по миротворческой деятельности в Нью-Йорке. Кан Ген Хва сначала примет участие в конференции, а затем отправится в Вашингтон, где проведет переговоры с Помпео. Стороны в ходе встречи обсудят ситуацию на Корейском полуострове и возможность возобновления диалога с КНДР по вопросам денуклеаризации.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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