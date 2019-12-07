Помпео и Лавров встретятся после саммита в "нормандском формате": о чем будут говорить

Сергей Лавров и Майк Помпео. Фото: REUTERS/Mandel Ngan

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Серей Лавров после саммита в "нормандском формате" проведут встречу. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, переговоры пройдут 10 декабря в Вашингтоне. Как ожидается, Помпео и Лавров во время встречи обсудят ситуацию в Украине. Также они поговорят о Сирии, Венесуэле и контроле над вооружениями.

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Напомним, недавно Помпео, выступая в Берлине в Фонде Кербера, заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 октября стало известно, что в США одобрили резолюцию против участия России в G7, пока Москва не прекратит агрессию в отношении Украины. Резолюция носит название "Неодобрение участия Российской Федерации в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Также в июле Сенат США принял важную резолюцию по Украине, авторами документа выступили более двух десятков американских сенаторов. В документе приветствуется стремление Украины в НАТО, а также американцы обещают и дальше вооружать нашу страну.

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