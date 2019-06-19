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Помпео и Могерини обсудили Венесуэлу и Украину

19 июня, 03:25

Представители США И ЕС обсудили темы, представляющие взаимный интерес тем и общие вызовы

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время переговоров в американской столице во вторник обсудили ряд тем, включая Россию, Украину, Венесуэлу, Иран, Афганистан и Ливию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель обсудили отношения между США и ЕС, а также ряд представляющих взаимный интерес тем и общие вызовы, стоящие перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", — отмечается в заявлении.

Ранее Помпео напомнил России о демократии, свободе и законе

А первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини посетить не только Киев, но и Донбасс.

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Тег Венесуэла, США, ЕС, Украина, могерини, Помпео

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ТАСС

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