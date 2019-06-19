Помпео и Могерини обсудили Венесуэлу и Украину
Представители США И ЕС обсудили темы, представляющие взаимный интерес тем и общие вызовы
Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время переговоров в американской столице во вторник обсудили ряд тем, включая Россию, Украину, Венесуэлу, Иран, Афганистан и Ливию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
"Госсекретарь Помпео и верховный представитель обсудили отношения между США и ЕС, а также ряд представляющих взаимный интерес тем и общие вызовы, стоящие перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", — отмечается в заявлении.
Ранее Помпео напомнил России о демократии, свободе и законе.
А первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини посетить не только Киев, но и Донбасс.
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