Помпео: Китай по-прежнему отказывается делиться информацией о COVID-19

По его словам, необходимо, чтобы страны своевременно обменивались надежными данными

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайские власти в отказе делится информацией относительно борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в Twitter .

"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности людей. Наши правдивые высказывания и призывы к прозрачности не связаны с политикой, обвинением или запугиванием. Речь идет о спасении жизни американцев", – заявил он.

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По словам Помпео, необходимо, чтобы страны своевременно обменивались надежными данными.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.

В свою очередь, Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии". Пекин отреагировал на давление Запада, особенно со стороны США и Австралии, по расследованию вспышки в Китае в конце прошлого года.

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