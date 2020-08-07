Помпео летит в Европу, чтобы лишить Россию инструмента энергетического контроля

С 11 по 15 августа госсекретарь посетит Чехию, Словению, Австрию и Польшу

На следующей неделе госсекретарь США Майкл Помпео, который рассказал, чем для Европы чревата энергетическая дружба с Россией , посетит страны Центральной и Восточной Европы, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности.

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Об этом рассказал и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщает ТАСС.

Его попросили назвать ряд тем, которые шеф американской дипломатии обсудит с руководством европейских стран.

"Энергетическая безопасность. Безусловно, это одна из тех областей [в Европе], в отношении которых мы выражаем свою обеспокоенность и поддержку таким странам региона, как Польша, которые пытаются диверсифицировать источники энергоресурсов, чтобы у России не было инструмента контроля [над странами региона]", — отметил дипломат.

"Переговоры продолжаются, мы очень стараемся помочь этим странам найти альтернативные источники, чтобы они смогли начать диверсификацию [поставок энергоресурсов] в сторону от России. Это относится ко всем странам, [которые посетит госсекретарь]. Энергетика будет обсуждаться на высоком уровне [во время поездки]", — добавил Рикер.

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С 11 по 15 августа госсекретарь посетит Чехию, Словению, Австрию и Польшу.

Напомним, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале 2020-го Помпео заявил, что США выделят миллиард долларов на энергонезависимость стран Центральной и Восточной Европы , входящих в "Инициативу трех морей".

Ранее сообщалось, что прямые поставки газа из России, это энергетический капкан Кремля:

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