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Помпео может покинуть должность Госсекретаря США – CNN

Сегодня, 09:00

Республиканцы убеждают Помпео покинуть должность госсекретаря ради кресла сенатора

Фото: AFP
Помпео может покинуть должность Госсекретаря США – CNN //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg США Республиканцы убеждают Помпео покинуть должность госсекретаря ради кресла сенатора

Госсекретарь США Майкл Помпео рассматривает возможность со временем уйти в отставку и баллотироваться в верхнюю палату Конгресса США от штата Канзас. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Помпео "сосредоточен на своей работе в качестве госсекретаря, но при этом он прислушивается к тем", кто советует ему выставить свою кандидатуру в сенаторы от Канзаса. Сенатор от этого штата Пэт Робертс ранее в этом месяце объявил, что на выборах 2020 года не собирается переизбираться, поэтому его место будет вакантным. Как уточняет источник телекомпании, лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл лично убеждает Помпео пойти на такой шаг.

О том, что госсекретарь серьезно относится к подобному предложению, свидетельствует его согласие встретиться в воскресенье с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером. По поводу других кандидатов на освобождающееся место в Сенате источник отметил, что "Помпео находится в отдельной когорте". "Республиканцам в целом очень бы хотелось, чтобы он баллотировался", - добавил собеседник телекомпании.

До назначения на должность директора ЦРУ, а потом госсекретаря Помпео три срока работал членом Палаты представителей Конгресса от Канзаса. Он возглавил внешнеполитическое ведомство США 26 апреля 2018 года. Помпео – бывший военный, в 2011-2017 годах был членом Палаты представителей Конгресса, в ней входил в состав двух важных комитетов – по энергетике и торговле и по разведке. ЦРУ возглавлял в 2016-2017 годах.

Напомним, предшественник Помпео на посту госсекретаря Рекс Тиллерсон что президент США Дональд Трамп давал ему указания, исполнение которых, с его точки зрения, было бы незаконным и противоречило бы имеющимся соглашениям. Бывший руководитель внешнеполитического ведомства США также охарактеризовал Трампа как человека, который "действует инстинктивно", "является довольно недисциплинированным, не любит читать". По словам Тиллерсона, американский лидер, в частности, не любит читать служебные донесения и "углубляться в детали по многим вопросам". Как отметил экс-госсекретарь, это осложняло для него взаимодействие с президентом США.

Трамп, в ответ, назвал экс-госсекретаря Тиллерсона ленивым и глупым как пробка.

США, госсекретарь, помпео

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ТАСС

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