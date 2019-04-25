Помпео назвал главное условие для успешных переговоров США и Северной Кореи

Результат переговоров в конечном итоге будет зависеть от того, принял ли северокорейский лидер Ким Чен Ын стратегическое решение

Фото: AFP

США надеются продолжить переговоры с КНДР о дальнейшей денуклеаризации Северокорейского полуострова. Об этом в интервью Reuters сказал госсекретарь США Майк Помпео..

По его мнению, результат переговоров в конечном итоге будет зависеть от того, принял ли северокорейский лидер Ким Чен Ын стратегическое решение отказаться от ядерного оружия своей страны.

"Перед этой страной стоит огромная проблема. Он (Ким Чен Ын, – ред.) в течение очень долгого времени говорил своим людям, что именно это ядерное оружие обеспечивало их безопасность. Теперь им нужно перейти к повествованию: "Это то, что подвергает их риску", – заявил Помпео.

Госсекретарь отметил, что обе стороны многому научились во время второй встречи на высшем уровне между Кимом и президентом США Дональдом Трампом в Ханое в феврале.

"Мы надеемся, что сможем развить это. ... мы очень сосредоточены на получении правильного набора стимулов – для обеих сторон – чтобы мы могли достичь цели. Это будет сложно. Я надеюсь, что у нас будет еще несколько шансов для серьезных разговоров о том, как мы можем продвинуть этот процесс вперед", – подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что власти КНДР потребовали отозвать госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Ренхап.

Министерство иностранных дел КНДР потребовало, чтобы с американской стороны в переговорах участвовал "более осторожный (в высказываниях – ред.) и зрелый человек", обвинив Помпео в неспособности понять позицию Пхеньяна.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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