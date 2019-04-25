Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Помпео назвал главное условие для успешных переговоров США и Северной Кореи

Сегодня, 08:42

Результат переговоров в конечном итоге будет зависеть от того, принял ли северокорейский лидер Ким Чен Ын стратегическое решение

Фото: AFP

США надеются продолжить переговоры с КНДР о дальнейшей денуклеаризации Северокорейского полуострова. Об этом в интервью Reuters сказал госсекретарь США Майк Помпео..

По его мнению, результат переговоров в конечном итоге будет зависеть от того, принял ли северокорейский лидер Ким Чен Ын стратегическое решение отказаться от ядерного оружия своей страны.

"Перед этой страной стоит огромная проблема. Он (Ким Чен Ын, – ред.) в течение очень долгого времени говорил своим людям, что именно это ядерное оружие обеспечивало их безопасность. Теперь им нужно перейти к повествованию: "Это то, что подвергает их риску", – заявил Помпео.

Госсекретарь отметил, что обе стороны многому научились во время второй встречи на высшем уровне между Кимом и президентом США Дональдом Трампом в Ханое в феврале.

"Мы надеемся, что сможем развить это. ... мы очень сосредоточены на получении правильного набора стимулов – для обеих сторон – чтобы мы могли достичь цели. Это будет сложно. Я надеюсь, что у нас будет еще несколько шансов для серьезных разговоров о том, как мы можем продвинуть этот процесс вперед", – подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что власти КНДР потребовали отозвать госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Ренхап.

Министерство иностранных дел КНДР потребовало, чтобы с американской стороны в переговорах участвовал "более осторожный (в высказываниях – ред.) и зрелый человек", обвинив Помпео в неспособности понять позицию Пхеньяна.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег КНДР, Северная Корея, денуклеаризация

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео назвал главное условие для успешных переговоров США и Северной Кореи". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке

Сегодня, 07:27

Российский президент встретил северокорейского лидера в кампусе ДВФУ

Путин приехал во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном

Сегодня, 06:14

Визит северокорейского лидера организован по приглашению главы российского государства

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток с протиральщиками дверей – видео

Вчера, 16:26

Визит Ким Чен Ына в Россию – рядом с бронепоездом бежали охранники и протиральщики дверей

Ким Чен Ына во Владивостоке будут угощать борщом, пельменями и красной икрой

Вчера, 13:35

В составе делегации лидера КНДР Ким Чен Ына приехали и северокорейские повара

Ким Чен Ын отправил своего главного переговорщика с США и Южной Кореей в отставку

Вчера, 13:08

Ким Ен Чхоль курировал отношения с Южной Кореей и переговоры с США по вопросам денуклеаризации

"Встретили хлебом и солью, но он пробовать каравай не стал": Ким Чен Ын прибыл в Россию

Вчера, 10:10

На видеозаписи встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына встречают девушки в русских народных костюмах с караваем

У Зеленского рассказали, за что возьмутся в первую очередь

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

Пугачева сделала скандальное предложение внуку-бунтарю

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Ракетный комплекс "Нептун": появились новые детали испытаний

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

​Сеть повеселило уморительное видео о неправильных россиянах

Мало углеводов доведет до инфаркта — ученые

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак