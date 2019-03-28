Помпео назвал главный приоритет Госдепа США на ближайшие годы
Госсекретарь выступил на слушаниях в Комитете по иностранным делам палаты
Противодействие политике России и Китая останется приоритетным направлением деятельности американского государственного департамента США в 2020 финансовом году. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео
"Первое, в чем я хочу заверить: мы позаботимся о том, чтобы Китай и Россия не смогли получить стратегическое преимущество в эпоху новой конкуренции великих держав", - сказал дипломат.
Он выступил на слушаниях в Комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса по бюджету госдепа на 2020 финансовый год.
Помпео, в частности, сообщил, что США совместно с НАТО намерены объявить о новых мерах в отношении Москвы в связи с Крымом и ситуацией в Азовском море.
"На следующей неделе, надеюсь, когда здесь будут наши коллеги по НАТО, мы сможем объявить о новой серии действий, которые предпримем совместно, против того, что Россия делает в Крыму и в Азовском море", - сказал Помпео.
"Мы постоянно оцениваем, предоставляем ли мы Украине не только достаточные ресурсы... и правильные ли инструменты используем. Не только инструменты, которые вы видите – боеприпасы и оружие, но и обмен разведданными... все то, на что мы способны", - заявил госсекретарь.
Он также сказал, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию в связи с ее попытками вмешательства в выборы, в том числе в Украине.
В качестве других приоритетов внешней политики США Помпео назвал усилия по денуклеаризации Северной Кореи, поддержку народа Венесуэлы в области "мирного восстановления демократии", противостояние угрозам со стороны Ирана, оказание помощи странам-союзницам "в сфере безопасности и экономической независимости".
Госдепартамент запросил на 2020 финансовый год 40 млрд долл. на обеспечение своей деятельности и оказание иностранной помощи. Из них, как сообщалось ранее, на противодействие России планируется израсходовать 661 млн долл., на иностранную помощь – 5,3 млрд долл.
Ранее Помпео заявил, что российские угрозы вышли за рамки внешней или военной агрессии.
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