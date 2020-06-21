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Помпео назвал голосование ООН против расизма и жестокости полиции лицемерием

21 июня, 06:28

Юрий Божко Юрий Божко

Госсекретарь США уверен, что страны-члены ООН имеют у себя не меньше расовых проблем

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что голосование Совета по правам человека ООН, осуждающее расизм, было лицемерным.

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"Решение Совета о голосовании по резолюции, касающейся полиции и расизма в Соединенных Штатах, знаменует новый уровень лицемерия", – говорится в заявлении Помпео.

Помпео сказал, что Совет должен сосредоточиться на том, что он назвал системными расовыми различиями в государствах-членах ООН, таких как Куба и Китай. Ведь там тоже не все хорошо в вопросе равенства рас и полицейского произвола.

Уже после того, как Совет проголосовал, упоминание о расизме и жестокости полиции в Соединенных Штатах было удалено из резолюции после вмешательства американских чиновников.

Ранее более 20 высших должностных лиц Организации Объединенных Наций из различных африканских стран высказали свое возмущение системным расизмом и жестокостью полиции в США и во всем мире. Дебаты состоялись на фоне протестов в Соединенных Штатах, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, в которой обвиняют американских полицейских.

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Китай поддержал Африканскую группу в инициированном ею ранее обсуждении в Совете ООН по правам человека проблемы расизма, в то время как Китай выступает против расизма и любых форм расовой дискриминации, заявил статусный китайский дипломат, сообщает агентство Синьхуа.

Постоянный представитель Китая при женевском отделении ООН Чэнь Сюй сделал соответствующие заявления во время недавних обсуждений расовых проблем и вопросов дискриминации, которые проводились в ООН по запросу Буркина-Фасо от лица Африканской группы.

Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией призвал власти США провести немедленную реформу полиции.

Но в это время протесты превратились в нечто иное, и протестующие начали сносить памятники историческим персонажам США, в том числе и тем, кто боролся за права чернокожих.

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Китай США права ООН расизм дебаты голосование госсекретарь Майк Помпео

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