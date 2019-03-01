Помпео назвал причину, почему Трамп отказался от сделки с Ким Чен Ыном

Заявления Северной Кореи воспринимались, как требование снять все санкции

Фото: AFP

Помпео назвал причину, почему Трамп отказался от сделки с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg 2019-03-01T13:53:00+02:00 США Заявления Северной Кореи воспринимались, как требование снять все санкции

Делегация США на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое 28 февраля восприняла его слова как требование отмены всех санкций в отношении Пхеньяна, что было неприемлемо. Такое разъяснение сделал в пятницу в ходе телефонного разговора с главой МИД Японии Таро Коно государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

"Заявления Северной Кореи воспринимались, как требование снять все санкции, - приводит его слова телеканал NHK. - Это было неприемлемо".

Глава японского МИД, по данным канала, назвал это разъяснение убедительным. Таро Коно и Майкл Помпео, как сообщается, вновь подтвердили курс на тесное взаимодействие США и Японии в вопросах политики в отношении КНДР, в первую очередь по проблеме ее ракетно-ядерного потенциала.

Стороны, в частности, договорились, что до завершения процесса денуклеаризации Пхеньяна вопрос о полной отмене санкций в отношении КНДР стоять не может.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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