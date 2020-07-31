Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии "предупреждением" России

Госсекретарь припомнил боевое столкновение американских и российских войск в 2018 году

Угроза безопасности США и ее военнослужащих повлечет за собой последствия, и гибель трех сотен российских граждан в Сирии послужила соответствующим предупреждением Кремлю.

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Об этом, как сообщает Washington Post, выступая на слушаниях Комитета Сената США по иностранным делам 30 июля, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Я не думаю, что у какого-либо российского лидера, в том числе Владимира Путина, есть какие-то сомнения относительно ожидаемого ответа со стороны США на убийство американцев", – сказал Помпео.

"Могу вас заверить, что те 300 россиян, которые совершали в Сирии действия, угрожавшие Америке, и которых больше нет на земле, тоже это поняли", – добавил госсекретарь, не уточнив, о каком именно инциденте идет речь.

Предполагается, что речь идет о столкновении американских войск с наемниками российской ЧВК "Вагнер" под городом Дейр-эз-Зор в Сирии в феврале 2018 года, когда США жестко пресекли попытку прорыва. которую предприняли россияне.

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Кроме того, Помпео утверждает, что обсуждал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым возможность ответа США на угрозы американским войскам со стороны РФ. Он называет действующую американскую администрацию самой жесткой в отношении России.

Больше о действиях США в Сирии вы можете узнать в видеосюжете:

Выступая в Сенате Майку Помпео пришлось оправдываться за отсутствие какой-либо существенной реакции со стороны Белого дома – в частности, его самого и президента Дональда Трампа – после того, как стало известно, что Россия платила террористам "Талибана" за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

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