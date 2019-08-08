Помпео обсудил ситуацию с Ираном с наследным принцем Саудовской Аравии

Мы также обсудили безопасность морского судоходства, - сказал Помпео

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним проблемы безопасности судоходства, а также ситуацию вокруг Ирана. Об этом глава американской дипломатии сообщил в среду на своей странице в сети Twitter.

"Провел сегодня хороший разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Поблагодарил его за твердую поддержку и участие в решении многих региональных проблем. Мы также обсудили безопасность морского судоходства, Йемен, противостояние дестабилизирующей деятельности иранского режима и права человека", — написал он.

Во вторник в Вашингтоне встретились министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Как говорилось в распространенном заявлении пресс-службы Министерства энергетики США, две стороны договорились вместе противостоять попыткам Ирана дестабилизировать мировой рынок нефти.

Реклама

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.

Напомним, что 4 августа, спустя четыре дня после события, власти Ирана заявили, что задержали в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер.

В тренде Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую

Ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как он был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама