Помпео обвинил РФ в интервенции против Венесуэлы

Госсекретарь заявил, что он совершает в настоящее время поездку по странам Латинской Америки в поисках политического решения венесуэльской проблемы

Майкл Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия уже осуществила незаконное вторжение в Венесуэлу.

"Россия уже осуществила интервенцию, уже осуществила. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они пребывают там как враждебная сила", – заявил дипломат.

По его словам, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", в то время как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы – ред), который уже является бывшим лидером".

В ответ на вопрос ведущей Андеа Аристей, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США, Помпео заявил: "США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами... Но все способы остаются в силе".

Ведущая попросила уточнить, значит ли это ответ: "Да"?, на что Помпео завил: "Ответ – да".

Аристей спросила, готовы ли США к вооруженному вторжению в Венесуэлу, несмотря на то, что Группа Лимы выступает против этого.

Госсекретарь заявил, что он совершает в настоящее время поездку по странам Латинской Америки в поисках политического решения венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуропрекратил убийства и страдания его народа".

Ведущая продолжала настаивать на получении более четко ответа, спросив: "Вы хотите провести эту военную операцию даже в том случае, если не получите одобрения со стороны Совета безопасности ООН?" При этом она дополнила вопрос, напомнив, что так США поступили в Ираке. "Не знаю, сколько раз я могу отвечать на этот вопрос. Мы четко дали понять, что нашей целью является убедить Мадуро, что для него настало время, когда он должен уйти", – сказал Майк Помпео, добавив, что "уже ответил на этот вопрос четырежды".

Он сказал: "Наша работа направлена на поиск политического, дипломатического решения, на спасение народа Венесуэлы от кубинцев и русских, на прекращение времени правления Мадуро".

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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