Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

По словам госсекретаря США, Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам

Фото: AFP

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg 2019-03-13T07:42:00+02:00 США По словам госсекретаря США, Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам

Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов. Об этом заявил глава государственного департамента США Майк Помпео.

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", – заявил Помпео.

По словам главы госдепа, Россия вторглась в Украину, "чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам" и "лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан".

Напомним, не так давно депутаты Европарламента призвали отменить строительство "Северного потока – 2". В резолюции говорится, что "члены Европарламента высоко ценят Украину за сотрудничество в энергетическом секторе, а также достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии". Кроме того, ранее "Нафтогаз Украины" раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".

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