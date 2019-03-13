Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику
По словам госсекретаря США, Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам
Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов. Об этом заявил глава государственного департамента США Майк Помпео.
"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", – заявил Помпео.
По словам главы госдепа, Россия вторглась в Украину, "чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам" и "лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан".
Напомним, не так давно депутаты Европарламента призвали отменить строительство "Северного потока – 2". В резолюции говорится, что "члены Европарламента высоко ценят Украину за сотрудничество в энергетическом секторе, а также достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии". Кроме того, ранее "Нафтогаз Украины" раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".
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