Помпео объяснил, почему США не будут ссориться с Саудовской Аравией из-за убийства Хашуджи

Американская администрация не собирается следовать призывам понизить уровень отношений с Эр-Риядом в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашуджи. Это подчеркнул в обнародованной в среду авторской статье, предназначенной для публикации на страницах газеты Wall Street Journal, госсекретарь США Майкл Помпео.

"Усилия администрации Трампа, направленные на то, чтобы восстановить партнерство США и Саудовской Аравии, не популярны в салонах Вашингтона, в которых политики от обеих (системообразующих американских) партий давно использовали послужной список королевства, чтобы призывать к понижению уровня (двустороннего) альянса. Октябрьское убийство подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашуджи Турции привело к усилению таких криков на Капитолийском холме и их поддержке со стороны средств массовой информации. Однако понижение уровня американо-саудовских связей было бы серьезной ошибкой для национальной безопасности США и их союзников", - заявил Помпео.

"Королевство является мощной силой обеспечения стабильности на Ближнем Востоке", – утверждает глава внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, "отказ от альянса США и Саудовской Аравии или понижение уровня (контактов) также ничего бы не дало в плане того, чтобы подтолкнуть Эр-Рияд в правильном направлении" в проведении внутренней политики. … Наследный принц (Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. – Ред.) двинул страну в направлении реформ", - считает Помпео.

По его словам, "Саудовская Аравия, как и США, – в отличие от критиков – понимает огромную угрозу, которую представляет миру Исламская Республика Иран", противостоит попыткам Тегерана поддерживать мятежников-хуситов в Йемене. При этом шеф американской дипломатии традиционно обвинил Тегеран в ведении подрывной деятельности на Ближнем Востоке и за его пределами и сообщил о намерении Вашингтона выделить еще почти 131 млн долларов на приобретение "дополнительной продовольственной помощи Йемену". Таким образом, за последние 14 месяцев США предоставили Йемену гуманитарную помощь на сумму более 697 млн долларов, уточнил Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что применение Соединенными Штатами жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашуджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать.

Напомним, что журналист The Washington Post Джамаль Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В связи с этим 24 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашуджи, и рассматривают возможность введения санкций.