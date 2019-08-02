2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД

/ Фото: AFP

Помпео официально объявил о выходе США из ракетного договора с Россией https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-02T13:04:00+03:00 США 2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД

Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"2 февраля США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его", – написал Помпео.

Ранее МИД России также официально подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.

Отметим, 2 августа 2019 года США планировали выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Реклама

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

В тренде В России подтвердили "смерть" ракетного договора с США

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама