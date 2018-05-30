Помпео отправился в Нью-Йорк на встречу с "правой рукой" Ким Чен Ына

Вчера, 23:42

Представитель Северной Кореи прибыл в Нью-Йорк для подготовки к саммиту США-КНДР

фото AFP
фото AFP

Глава американской дипломатии Майк Помпео в среду и четверг проведет переговоры в Нью-Йорке с высокопоставленным партийным руководителем Северной Кореи, которого называют "правой рукой" Ким Чен Ына, относительно запланированного саммита лидеров США и КНДР.

Об этом идет речь в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном в среду, сообщает Укринформ.

"Государственный секретарь Помпео будет находиться в Нью-Йорке 30-31 мая с целью встречи с вице-председателем Центрального комитета (Трудовой партии – ред.) КНДР Ким Ион Чхолем", – отмечается в официальном сообщении.

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Как заметили в американском ведомстве, глава Госдепартамента США и северокорейский высокопоставленный чиновник "обсудят подготовку к запланированному саммиту президента Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре".

24 мая президент США Дональд Трамп отменил саммит, заявив, что военные Соединенных Штатов готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шанс на проведение саммита.

Накануне Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Напомним, ранее Госдепартамент США передал КНДР письмо Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре.

В свою очередь, представители КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".
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