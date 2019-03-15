Помпео ответил на угрозы КНДР прекратить переговоры с США по денуклеаризации
Соединенные Штаты надеются продолжать переговоры с Северной Кореей, заявил госсекретарь
Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение с КНДР переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Это подчеркнул в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая предупредила о возможности приостановки диалога.
"Мы надеемся, что сможем продолжать переговоры", – заявил в связи с этим шеф американской дипломатии.
При этом он подтвердил, что американские власти уже ознакомились с заявлениями Цой Сон Хи.
"Я видел ее высказывания. Она точно оставила открытой возможность того, что переговоры будут продолжаться. Желание администрации (США) заключается в продолжении переговоров вокруг этого (проблемы денуклеаризации – Ред.", - отметил Помпео.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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