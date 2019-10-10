Помпео подчеркнул, что США не давали "зеленый свет" Турции на операцию в Сирии

Мы продолжим защищать своих граждан от террористической угрозы, - сказал Помпео

/ Фото: AFP

США не давали Турции "зеленого света" на операцию в Турции, утверждения об обратном – неправда. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу PBS.

"Это ложь. США не давали Турции „зеленого света", — подчеркнул Помпео. — Вспомните нашу задачу в Сирии. Мы пришли туда, где людей убивали, сжигали, держали в клетках. Президент начал кампанию по сокрушению халифата, и это было достигнуто". Говоря об отводе войск, госсекретарь отметил, что данное решение принято, чтобы не подвергать военнослужащих риску.

"Мы продолжим защищать своих граждан от террористической угрозы", — подчеркнул он. Вместе с тем, Помпео не считает, что вывод из зоны операции Турции приведет к возрождению террористической организации "Исламское государство". "Я не верю, что это произойдет", — сказал Помпео, комментируя соответствующие заявления американских законодателей. — Президент США Дональд Трамп понимает угрозу".

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

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В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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