Помпео поддержал законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы

Помпео считает, что концепция законопроекта является целесообразной

Майкл Помпео. Фото: AFP

Помпео поддержал законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/765/ebc/5ca765ebc2660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/765/ebc/5ca765ebc2660.jpg 2019-04-10T03:40:45+03:00 США Помпео считает, что концепция законопроекта является целесообразной

Госсекретарь США Майкл Помпео считает разумным принятие законопроекта о введении санкций против РФ за приписываемое Москве вмешательство в американские выборы. Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил во вторник на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса.

Американский сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен спросил у шефа американской дипломатии, стал бы тот поддерживать законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ. "Я бы сделал это", — ответил госсекретарь. Он выступил с утверждением, что "концепция законопроекта является целесообразной".

Ранее в этом месяце законопроект, о котором идет речь, был представлен Ван Холленом и другим сенатором — республиканцем Марко Рубио. Документ предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также против российского суверенного долга. Предусматривавший похожие меры законопроект был представлен также и в прошлом году, однако тогда не был принят.

Как сообщалось, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

Стоит отметить, что Россия на Совбезе ООН пыталась обвинить Украину в ситуации на Донбассе, хотя в поддержку Киева выступили, среди прочего, Франция с Германией. В свою очередь в Украине прокомментировали выступление России в СБ ООН. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что мировое сообщество уже отлично понимает вину России в агрессии против Украины и не воспринимает всерьез оправдания Москвы.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования он выдвинул ряд обвинений близким соратникам Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео поддержал законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.