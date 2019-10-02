Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским: последствия

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео подтвердил информацию о том, что присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 25 июля. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в итальянской столице, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста.

"Да", – сказал Помпео.

В конце сентября газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга сообщила о том, что Помпео присутствовал при этой беседе. По оценке источника издания, подобная информация грозит Белому дому тем, что Госдепартамент попадет под расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента, которая ранее была запущенна Палатой представителей Конгресса США, контролируемой Демократической партией. 27 сентября законодатели потребовали от Помпео предоставить им документы, касающиеся контактов Трампа с его украинским коллегой, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников внешнеполитического ведомства.

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"Мы готовы выполнять наши конституционные обязательства. Но мы настаиваем на соблюдении принципа разделения властей и не потерпим устрашения", – сказал Помпео на пресс-конференции в Риме, комментируя требование заслушать сотрудников Госдепа по делу об импичменте.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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