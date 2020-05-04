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Помпео полагает, что стрельба КНДР на границе с Южной Кореей была "случайной"

4 мая, 01:42

Елена Вус

Жертв ни с одной из сторон не было

Стрельба, открытая военными Северной Кореи на границе с Южной Кореей, вероятно, была "случайной".

Об этом на фоне продолжающихся спекуляций о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына.заявил госсекретарь Майк Помпео в воскресенье, 3 мая, сообщает "Голос Америки"..

"Мы полагаем, что это была случайная стрельба. Южная Корея действительно открыла ответный огонь. Но насколько мы можем судить, жертв ни с одной из сторон не было", – отметил он, выступая в программе "На этой неделе" на канале АВС.

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Как известно, 3 мая с территории Северной Кореи были совершены несколько выстрелов в сторону Южной Кореи, после чего последовал аналогичный ответный огонь. Отмечается, что пули попали в пост охраны. Жертв ни с одной из сторон не было.

Днем ранее глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Это стало первым появлением Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

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Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи то ли о серьезной болезни, то ли даже о смерти вождя Северной Кореи.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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