Помпео потребовал от России прекратить боевые действия на Донбассе

США и ЕС солидарны в своей позиции по отношению Украины

Россия должна прекратить свои агрессивные действия на Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время общения с министрами иностранных дел стран ЕС, сообщает "Голос Америки".

Как рассказала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс, Соединенные Штаты и Европейский Союз решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В ЕС тоже подчеркнули единство позиций США и ЕС в отношении Украины.

Кроме того, во время заседания стороны "отметили важность совместной приверженности демократическим ценностям, которая является оплотом противостояния попыткам России и Китая повредить демократическим ценностям".

Реклама

Напомним, недавно Майк Помпео заявил, что Крым – это украинская территория, и призвал Россию вернуть его Украине. Он отметил, что Россия "должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине".

Также читайте на сайте "Сегодня": "Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем Илларионовым" .

Андрей Илларионов Видео: Сегодня

​

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама