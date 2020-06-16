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Помпео потребовал от России прекратить боевые действия на Донбассе

16 июня, 07:32

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

США и ЕС солидарны в своей позиции по отношению Украины

Россия должна прекратить свои агрессивные действия на Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время общения с министрами иностранных дел стран ЕС, сообщает "Голос Америки".

Как рассказала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс, Соединенные Штаты и Европейский Союз решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В ЕС тоже подчеркнули единство позиций США и ЕС в отношении Украины.

Кроме того, во время заседания стороны "отметили важность совместной приверженности демократическим ценностям, которая является оплотом противостояния попыткам России и Китая повредить демократическим ценностям".

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Напомним, недавно Майк Помпео заявил, что Крым – это украинская территория, и призвал Россию вернуть его Украине. Он отметил, что Россия "должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине".

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Россия США Донбасс Украина война на Донбассе обращение Майк Помпео

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