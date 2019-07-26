Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Помпео призвал Анкару не разворачивать российские С-400

26 июля, 02:23

Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться от поставок С-400

Фото: AFP

США предпочитают, чтобы власти Турции не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но допускают и введение санкций против Анкары

Об этом заявил Bloomber госсекретарь Майк Помпео.

"Возможно, последуют ещё санкции, но честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй", – сказал он.

Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться поставок С-400. Это может быть попыткой Вашингтона найти компромисс с Анкарой по вопросу об С-400, отмечается в публикации Bloomberg.

Помпео отказался комментировать сообщения СМИ, согласно которым сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры по теме С-400 с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В них утверждалось, что Грэм предложил Турции не развертывать С-400 в обмен на отказ США от введения санкций и на готовность американской стороны заключить соглашение о свободной торговле.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Несмотря на это, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган озвучил намерение Анкары завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил зеркальным ответом, если Вашингтон решит ввести санкции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, Турция, санкции, с-400, Помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео призвал Анкару не разворачивать российские С-400". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия поставила Турции первую часть компонентов С-400

Вчера, 14:54

30 самолетов перевезли детали российской зенитно-ракетной системы на военную базу в Анкаре

Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции

23 июля, 04:30

Анкара может потерять целый сектор, производящий высокотехнологичное вооружение

Санкции США за покупку Турцией российских С-400: Анкара подготовила ответ

22 июля, 12:55

Чавушоглу не исключил, что Анкара может предпринять в этой связи определенные шаги по теме авиабазы Инджирлик

Турцию не могут исключить из НАТО: министр назвал причину

22 июля, 12:33

Мевлют Чавушоглу напомнил о правилах приема и исключения стран из Североатлантического альянса

Трамп обсудит с сенаторами месть США за покупку Турцией российских С-400

22 июля, 11:48

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции

Помпео выразил сожаление в связи с покупкой Турцией С-400

20 июля, 23:07

С конца прошлой недели Турция получает из России компоненты С-400

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Шведские ученые занялись расшифровкой языка кошек

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Александр Цекало изменился ради молодой жены

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь