Помпео призвал Анкару не разворачивать российские С-400
Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться от поставок С-400
США предпочитают, чтобы власти Турции не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но допускают и введение санкций против Анкары
Об этом заявил Bloomber госсекретарь Майк Помпео.
"Возможно, последуют ещё санкции, но честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй", – сказал он.
Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться поставок С-400. Это может быть попыткой Вашингтона найти компромисс с Анкарой по вопросу об С-400, отмечается в публикации Bloomberg.
Помпео отказался комментировать сообщения СМИ, согласно которым сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры по теме С-400 с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В них утверждалось, что Грэм предложил Турции не развертывать С-400 в обмен на отказ США от введения санкций и на готовность американской стороны заключить соглашение о свободной торговле.
Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.
Несмотря на это, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган озвучил намерение Анкары завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил зеркальным ответом, если Вашингтон решит ввести санкции.
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