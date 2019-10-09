Помпео призвал власти Ирака быть максимально сдержанными по отношению к протестующим

Госсекретарь Помпео осудил насилие в Ираке и отметил, что виновные в нарушении прав человека должны быть привлечены к ответственности

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди призвал Багдад проявить максимальную сдержанность в условиях происходящих в стране массовых протестов и приступить к реформам, как того требуют протестующие. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео осудил насилие в Ираке и отметил, что виновные в нарушении прав человека должны быть привлечены к ответственности, — обратила внимание дипломат. — Госсекретарь подтвердил, что мирные демонстрации являются неотъемлемой частью демократии, указав на недопустимость насилия как со стороны сил безопасности, так и протестующих".

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"Майкл Помпео выразил сожаление в связи с гибелью людей и призвал правительство Ирака проявлять максимальную сдержанность. США привержены обеспечению суверенитета и процветания Ирака", — отмечается в тексте. Глава дипведомства призвал премьера Ирака ответить требованиям протестующих относительно проведения реформ и борьбы с коррупцией.

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Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Также мы сообщали, что государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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