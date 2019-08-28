Помпео прокомментировал позицию Трампа о возвращении России в формат G8

Я работаю на президента, - заявил Помпео

/ Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа собирается работать над тем, чтобы вернуться к формату G8 с участием России.

Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, – сообщает Fox News Channel.

Госсекретаря спросили, следует ли приглашать РФ вновь присоединиться к G87. "Да, президент так считает", — ответил Помпео.

Реклама

"Президент США считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью", — уточнил госсекретарь.

В тренде Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белоруса

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Тогда этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама