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Помпео прокомментировал позицию Трампа о возвращении России в формат G8

28 августа, 02:58

Я работаю на президента, - заявил Помпео

/ Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа собирается работать над тем, чтобы вернуться к формату G8 с участием России.

Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, – сообщает Fox News Channel.

Госсекретаря спросили, следует ли приглашать РФ вновь присоединиться к G87. "Да, президент так считает", — ответил Помпео.

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"Президент США считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью", — уточнил госсекретарь.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Тогда этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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Россия США Трамп G7 G8 Помпео

Источник: ТАСС

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