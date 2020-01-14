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Помпео рассказал, как готовилась операция по ликвидации генерала Сулеймани

14 января, 08:10

Иранского военного убили утром 3 января под Багдадом

/ Фото: Getty Images

Госдепартамент США предупредили о атаках на посольства Штатов, которые готовил иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы не только уведомили их, но приняли комплекс мер с тем, чтобы обеспечить их полную защиту и безопасность, чтобы они были подготовлены, чтобы там была усилена защита на случай, если что-то пойдет не так", – рассказал чиновник.

Ранее в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что сотрудники Госдепартамента не были уведомлены о подготовке Сулеймани атак на посольства США.

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Помпео отметил, что такие утверждения являются "неверными и опасными, а также умышленно принижают усилия этой администрации по защите мужчин и женщин, которые работают в посольствах".

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Напомним, на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран США убийство ликвидация Майк Помпео Касем Сулеймани

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