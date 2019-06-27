Помпео рассказал, как США отреагируют на покупку Индией российской техники

США множество раз выражали обеспокоенность в связи с планами Индии купить у России "эту оружейную систему"

Фото: AFP

Власти США намерены отреагировать на продолжение приобретения Индией военной техники и оружия у России "как партнеры". С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео, нанесший визит в Нью-Дели. Стенограмму этой беседы распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.

Глава внешнеполитического ведомства США ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли Вашингтон вывести Нью-Дели из-под действия односторонних санкций, которые грозят Индии в связи с покупкой у России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 и другой крупной военной техники. "Не хочу опережать решения, которые мы примем на этот счет", — сказал Помпео. Он напомнил, что США множество раз выражали обеспокоенность в связи с планами Индии купить у России "эту оружейную систему". Невозможно бок о бок эксплуатировать современную американскую и российскую военную технику, утверждал Помпео. Ранее администрация США выражала мнение, что ЗРС С-400 может использоваться для сбора разведывательной информации об американской военной технике в интересах России.

"Знаю, что Министерство обороны США и ваши военные будут об этом говорить, улаживать как можно больше технических вызовов, [обсуждать], как мы можем отреагировать на это таким образом, который я только что описал. Мы отреагируем как партнеры. Мы откровенны, прямо говорим о своих рисках, обеспокоенности, вещах, которые должны сделать. Знаю, что мы будем заниматься улаживанием и этого вопроса", — отметил шеф американской дипломатии.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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