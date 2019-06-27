Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Помпео рассказал, как США отреагируют на покупку Индией российской техники

27 июня, 00:42

США множество раз выражали обеспокоенность в связи с планами Индии купить у России "эту оружейную систему"

Фото: AFP

Власти США намерены отреагировать на продолжение приобретения Индией военной техники и оружия у России "как партнеры". С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео, нанесший визит в Нью-Дели. Стенограмму этой беседы распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.

Глава внешнеполитического ведомства США ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли Вашингтон вывести Нью-Дели из-под действия односторонних санкций, которые грозят Индии в связи с покупкой у России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 и другой крупной военной техники. "Не хочу опережать решения, которые мы примем на этот счет", — сказал Помпео. Он напомнил, что США множество раз выражали обеспокоенность в связи с планами Индии купить у России "эту оружейную систему". Невозможно бок о бок эксплуатировать современную американскую и российскую военную технику, утверждал Помпео. Ранее администрация США выражала мнение, что ЗРС С-400 может использоваться для сбора разведывательной информации об американской военной технике в интересах России.

"Знаю, что Министерство обороны США и ваши военные будут об этом говорить, улаживать как можно больше технических вызовов, [обсуждать], как мы можем отреагировать на это таким образом, который я только что описал. Мы отреагируем как партнеры. Мы откровенны, прямо говорим о своих рисках, обеспокоенности, вещах, которые должны сделать. Знаю, что мы будем заниматься улаживанием и этого вопроса", — отметил шеф американской дипломатии.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. 

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Индия, США, оружие, Помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео рассказал, как США отреагируют на покупку Индией российской техники". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран пытается договориться с Россией и Китаем о смягчении санкций США

23 июня, 17:37

Тегеран намерен снизить финансовые потери от действий американцев

США порекомендовали Индии отказаться от покупки российских С-400

21 июня, 23:59

США в последнее время стремятся активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере

Индия решила построить собственную космическую станцию

14 июня, 05:14

Новый научный орбитальный объект появится не раньше 2030 года

Трамп вычеркнул Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы

1 июня, 05:05

Трамп считает, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает приемлемый доступ к своему рынку

Как понять, что в организме не хватает магния

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Гройсман высказался о назначениях новых глв ОГА

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Мощный и чистый звук - это все, что тебе надо. Распродажа

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

На что способно обычное дегтярное мыло

10 причин почему жить одному — здорово

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь