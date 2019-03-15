Помпео рассказал, кто стоит за атаками на Израиль с территории сектора Газа
США поддерживают своего союзника – Израиль имеет право защищать своих граждан
Израиль имеет право защищать своих жителей от атак с территории сектора Газа, которые организованы Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Вновь израильские граждане подвергаются нападениям со стороны террористов в Газе, которые вооружены и финансируются своими кукловодами в Тегеране. Мы поддерживаем нашего союзника. Израиль имеет право защищать своих граждан", – заявил шеф американской дипломатии.
Ранее сообщалось, что не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в пятницу утром в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел.
Среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.
Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.
Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.
В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
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