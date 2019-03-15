Помпео рассказал, кто стоит за атаками на Израиль с территории сектора Газа

США поддерживают своего союзника – Израиль имеет право защищать своих граждан

Фото: Getty Images

Помпео рассказал, кто стоит за атаками на Израиль с территории сектора Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg 2019-03-15T15:34:00+02:00 США США поддерживают своего союзника - Израиль имеет право защищать своих граждан

Израиль имеет право защищать своих жителей от атак с территории сектора Газа, которые организованы Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Вновь израильские граждане подвергаются нападениям со стороны террористов в Газе, которые вооружены и финансируются своими кукловодами в Тегеране. Мы поддерживаем нашего союзника. Израиль имеет право защищать своих граждан", – заявил шеф американской дипломатии.

Ранее сообщалось, что не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в пятницу утром в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел.

Среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.

Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео рассказал, кто стоит за атаками на Израиль с территории сектора Газа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.