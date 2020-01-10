Помпео: Самолет МАУ, скорее всего, сбила иранская ракета

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Соединенные Штаты Америки считают, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбила иранская ракета.

Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео, – пишет "Радио Свобода".

"Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет (украинский самолет, который упал вскоре после взлета в Иране – Ред.) Был сбит иранской ракетой", – сообщил он.

По словам председателя Государственного департамента, Вашингтон планирует дождаться результатов расследования, прежде чем делать окончательные выводы.

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"Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины", – резюмировал Помпео.

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Напомним, что информацию о возможном ракетном ударе по "Боингу" МАУ озвучили представители Канады, Великобритании, Нидерландов. Президент США Дональд Трамп прямо не признал, что борт сбили, но высказал подозрения в том, что крушение произошло из-за технических неполадок.

Тем временем, Иран всячески отрицает эти обвинения, называет заявления о ракетах ложью и психологической манипуляцией. Иран готов сотрудничать со странами, граждане которых погибли в этой трагедии, а также со США как со страной-производителем лайнера.

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