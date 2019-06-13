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Помпео считает, что Иран несет ответственность за нападения в Оманском заливе

13 июня, 22:50

В США заявили, что такие оценки основываются на разведданных и на анализе использованного при атаке оружия

Фото: AFP

Иран несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе", — отметил шеф американской дипломатии.

Он подчеркнул, что такие оценки основываются на разведданных, на анализе использованного при атаке оружия. Вашингтон также исходил из "уровня опыта, необходимого для выполнения такого рода операций, и недавних аналогичных атак со стороны Ирана на судна". По версии Помпео, ни одна из группировок в регионе "не располагает возможностями и навыками" для совершения нападений "подобного уровня сложности".

"Эти атаки являются угрозой международному миру и безопасности, вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", — полагает глава Госдепартамента.

Арабские СМИ пишут, что причиной ЧП стала торпедная атака, ответственность за которую еще не взяла ни одна страна либо террористическая группировка.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.


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Тег Иран, танкер, Помпео, Оманский залив

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Источник:

ТАСС

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