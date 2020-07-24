Помпео считает, что Китай опасается своего народа больше, чем иностранных противников

Он считает население КНР динамичными и свободолюбивыми людьми

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что китайские власти опасаются своего народа больше, чем иностранных противников.

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Об этом он заявил, выступая с речью под названием "Коммунистический Китай и будущее свободного мира" в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда (штат Калифорния – Ред.).

"Коммунисты всегда врут, но самая большая ложь заключается в том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет взгляды 1,4 млрд своих людей, которые подвергаются слежке, угнетаются и боятся высказываться, — утверждает Помпео. — КПК опасается искреннего мнения китайского народа больше, чем любого иностранного противника".

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"Мы должны проявлять участие и поддерживать китайский народ", — заявил госсекретарь, подчеркнув, что считает население КНР "динамичными и свободолюбивыми людьми", взгляды которых резко расходятся с теми, которые разделяет КПК. "Нельзя далее игнорировать китайский народ", — заключил Помпео.

Ранее сообщалось, что Китай пытался похитить исследования о вакцине против коронавируса.

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