Помпео считает, что страны должны информировать о ЧП в ядерной сфере

Мы рассчитываем, что все страны будут выполнять все свои обязательства - Помпео

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Всем государствам следует выполнять взятые на себя обязательства, которые касаются предоставления информации о возможных чрезвычайных происшествиях в ядерной сфере. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Шефа американской дипломатии попросили прокомментировать сообщения о том, что ранее ряд расположенных в России объектов, которые входят в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные вскоре после чрезвычайного происшествия в Архангельской области 8 августа из-за перебоев со связью.

"Мне нечего добавить по поводу станций по наблюдению за ядерными испытаниями в России, — ответил Помпео. — Достаточно сказать, что мы рассчитываем, что все страны будут выполнять все свои обязательства в том, что касается предоставления информации в случае каких-либо происшествий, касающихся их действий в ядерной сфере".

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Ранее представитель Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщила, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в Дубне и Кирове, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний. Позже газета The Wall Street Journa сообщала, что сигнал не поступает также от станций в чукотском Билибине и алтайском Залесово. Издание утверждало, что это может иметь отношение к ЧП Архангельской области 8 августа.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

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