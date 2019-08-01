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Помпео сделал заявление по ракетным пускам КНДР и переговорам с Пхеньяном

Сегодня, 14:43

Вашингтон надеется, что Северная Корея предоставит свою команду для переговоров

/ Фото: AFP

Помпео сделал заявление по ракетным пускам КНДР и переговорам с Пхеньяном https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE США Вашингтон надеется, что Северная Корея предоставит свою команду для переговоров

Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном и ожидает соответствующих шагов от КНДР. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем по итогам министерской встречи США – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

"Мы готовы продолжать переговоры с КНДР. Сожалею, что у меня не было возможности (на полях министерского заседания АСЕАН) обсудить это, – сказал он, отвечая на вопрос, не помешают ли контактам с Пхеньяном проведение им новых ракетных пусков. - Надеемся, что Ким Чен Ын предоставит свою команду (для переговоров со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном), и мы продолжим диалог, достигнутый между двумя лидерами в Сингапуре летом прошлого года. Ждем с нетерпением возобновления переговоров".

Напомним, что согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

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Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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США КНДР Северная Корея Помпео

Источник: ТАСС

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