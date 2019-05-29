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Помпео собрался в турне по Европе: Украина и "Северный поток – 2" – в списке тем переговоров

29 мая, 18:49

Госсекретарь США посетит Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео, который ранее прервал европейское турне и отправился в Ирак, во время своей поездки в Европу в конце мая – начале июня намерен обсудить ситуацию вокруг Украины и ее нового президента, строительство трубопровода "Северный поток – 2", обеспокоенность США в связи с деятельностью китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

Об этом сообщил в среду, 29 мая, представитель Госдепартамента высокого ранга журналистам во время телефонного брифинга.

Среди тем, которые госсекретарь поднимет во время визита в ФРГ, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию, дипломат выделил "Северный поток – 2", торговлю, контроль над вооружениями, итоги визита Помпео в Россию, ситуацию вокруг Украины.

"Украина начинает все с чистого листа с новым президентом, у них пройдут (парламентские) выборы. Я считаю, что они (Помпео и его собеседники в Европе) будут заинтересованы в обмене информацией по этому вопросу. "Северный поток – 2", который связан с обеспечением энергетической безопасности Европы, проблема контроля над вооружениями, представляющая взаимный интерес для нас, а также недавний визит госсекретаря в Россию и его встреча с президентом (Владимиром) Путиным и главой МИД (Сергеем) Лавровым", - перечислил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним в начале мая Помпео в последнюю минуту отменил визит в Германию "учитывая насущные вопросы". В Госдепе заверили, что он посетит Берлин в ближайшее время и проведет встречи с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

Напомним, как ожидалось, в Берлине Помпео планировал обсудить темы реализации проекта "Северный поток – 2", мирного регулирования в Украине и другие важные вопросы: Россию, Китай, Сирию и Западные Балканы. Данный визит в немецкую столицу должен был стать для него первым на посту госсекретаря США.

Мы также писали, что ранее Майк Помпео обещал, что США будет ужесточать санкции против России до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Украине аннексированного Крымского полуострова.

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Тег США, Европа, Помпео

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Источник:

ТАСС

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