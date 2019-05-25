Помпео согласился на продажу вооружений США для сдерживания агрессии Ирана

Он обдумывал этот шаг на протяжении нескольких месяцев

Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео распорядился одобрить продажу вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на сумму более 8 млрд долларов.

Среди предметов сделок госсекретарь упомянул разведывательное оборудование, боеприпасы и другое снаряжение.

Помпео также отметил, что решение является единовременным и не должно повлиять на отношения Госдепартамента с Конгрессом.

Ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу десятков тысяч высокоточных бомб и других вооружений стоимостью в $2 млрд Саудовской Аравии и ОАЭ, сославшись на то, что это решение может усугубить гуманитарный кризис в Йемене, одной из действующих сторон которого является арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии.

Однако позднее ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа готовится издать специальный документ, который позволит обойти мнение сената по этому вопросу. Речь идет о так называемом исключении из закона о контроле над экспортом вооружений, чтобы обойти необходимость получения оценки конгресса относительно продаж вооружения.

Одобрить это исключение должен госсекретарь США Помпео, по информации источников Associated Press, он обдумывал этот шаг на протяжении нескольких месяцев.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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