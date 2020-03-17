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Помпео: США могут принять дополнительные меры для защиты своих военных в Ираке

17 марта, 01:04

Денис Беспалов

Госсекретарь подчеркнул, что правительство Ирака обязано обеспечивать безопасность военнослужащих коалиции

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди указал на обязанность Багдада обеспечивать безопасность американских военнослужащих и уведомил о возможности принятия дополнительных мер для защиты персонала. Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь США Майкл Помпео провел разговор с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди для обсуждения недавних атак на военную базу Эт-Таджи. Госсекретарь подчеркнул, что правительство Ирака обязано обеспечивать безопасность военнослужащих коалиции, поддерживающих усилия Ирака в борьбе с ИГ, - отметили в ведомстве. - Помпео заявил, что стоящие за атаками группировки должны быть привлечены к ответственности. Госсекретарь заверил, что США не будут мириться с подобными атаками и угрозами для жизней американских граждан и предпримут дополнительные меры защиты в случае необходимости".

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Ранее сообщалось, что США нанесли "высокоточные авиаудары" по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в рамках "пропорционального ответа" на обстрел военной базы Эт-Таджи.

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Ирак США Майк Помпео

Источник: ТАСС

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