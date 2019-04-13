Помпео: США намерены вместе с партнерами усилить изоляцию Мадуро

США аннулировали визы у 718 подельников Мадуро

Фото: AFP

США планируют вместе с иностранными союзниками и партнерами усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он выступил в столице Чили Сантьяго с программной речью, в которой очертил политику нынешней американской администрации в отношении Латинской Америки. Прямая трансляция выступления велась на сайте Госдепартамента США.

"Не заблуждайтесь: США продолжат изолировать Мадуро вместе со всеми партнерами по коалиции. К настоящему времени США аннулировали визы у 718 подельников Мадуро, а также ввели санкции в отношении более чем 150 организаций Венесуэлы", — сказал шеф американской дипломатии. Под коалицией он имел в виду 54 страны, включая США, которые призывают Мадуро сойти с политической сцены в Каракасе.

Помпео напомнил, что лишь несколькими часами ранее власти США в очередной раз ужесточили санкции в отношении властей Венесуэлы и ее нефтяного сектора. Попавшие под нынешние ограничительные меры танкеры доставляли венесуэльскую нефть на Кубу, пояснил Помпео.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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