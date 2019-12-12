Помпео уличил Лаврова во лжи

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Государственный секретарь США подтвердил, что президент Трамп во время встречи с министром иностранных дел РФ Лавровым действительно заявил о неприемлемости российского вмешательства в американские выборы.

Об этом Майкл Помпео сказал 11 декабря во время брифинга в Государственном департаменте США, сообщает Укринформ.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече. Несомненно, президент Трамп четко отметил во время его встречи с министром Лавровым и остальными российскими представителями, что сам он и Америка считают их вмешательство в наши выборы неприемлемым", – подчеркнул Помпео.

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Таким образом он ответил на просьбу объяснить, почему заявления министра Лаврова после встречи с государственным руководством США относительно вмешательства России в американские выборы не совпадают с официальными комментариями Белого дома.

"Что касается дискуссий о российском вмешательстве, то это происходит на каждой встрече, в которых я принимал участие", – подчеркнул глава американского Госдепа.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепартамента Майклом Помпео. Во время совместной с Помпео итоговой пресс-конференции. Лавров заявил, что доказательств вмешательства России в президентские выборы в США просто не существует – несмотря на результаты двухлетнего расследования спецпрокурора Мюллера. В то же время, в Белом доме отметили, что президент Трамп "предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США".

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