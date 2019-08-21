Помпео утверждает о разгроме ИГИЛ

79 партнеров работают с США для того, чтобы позволить региону восстановиться после угрозы

/ Фото: AFP

Террористическая организация ИГИЛ за последние семь месяцев была физически разгромлена.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Чего нам удалось добиться за последние семь месяцев? Нам удалось добиться того, что физически халифат ИГИЛ был разгромлен", – сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео отметил, что "79 партнеров работают с США для того, чтобы позволить региону восстановиться после этой угрозы".

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В конце июля комитет Совета Безопасности ООН по вопросам ИГ и "Аль-Каиде" заявил о том, что число терактов, совершаемых боевиками ИГ, может возрасти уже к концу 2019 года. По оценкам экспертов, экстремисты будут наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов и содействия их совершению, когда у ИГ будут для этого гарантированные временные и пространственные ресурсы.

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".

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19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Напомним, что одно из самых массовых захоронений жертв террористов ИГИЛ было обнаружено в окрестностях Ракки в феврале – в братской и отдельных могилах находились тела более 3500 человек, которых казнили джихадисты. Тела не были опознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся как пропавшие без вести.

Как мы уже писали, в марте сообщалось, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

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